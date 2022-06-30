Скандал с мороженым продолжается: Ben & Jerry’s вновь отказались вернуться в Иудею и Самарию

Решение о возобновлении продаж мороженого Ben and Jerry’s в Иудее и Самарии, достигнутое в среду между концерном Unilever и его израильским лицензиатом, отменили сами производители мороженого.
В официальном Twitter-аккаунте Ben and Jerry’s было подтверждено, что компании известно о решении Unilever, которое было принято в ответ на иск, поданный Ави Зингером из израильского дистрибьютора продуктов питания American Quality Products (AQP).
«Хотя наша материнская компания приняла такое решение, мы с ним не согласны», — говорится в сообщении «Бен и Джерри».
We continue to believe it is inconsistent with Ben & Jerry’s values for our ice cream to be sold in the Occupied Palestinian Territory.
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— Ben & Jerry’s (@benandjerrys) June 29, 2022
Они добавили: «Договоренность с Unilever означает, что Ben and Jerry’s в Израиле будет принадлежать и управляться AQP. Наша компания больше не будет получать прибыль от «Бен и Джерри» в Израиле».
«Мы по-прежнему считаем, что продажа нашего мороженого на оккупированной палестинской территории не соответствует ценностям компании», — говорится в заключении.
Решение о бойкоте в прошлом году вызвало бурную реакцию в США, где штаты, включая Нью-Джерси, Иллинойс, Флориду и Техас, продали инвестиции в Unilever, чтобы соблюсти законы, запрещающие вести бизнес с организациями, бойкотирующими Израиль.
Объявление Unilever в среду было тепло встречено израильским правительством.
«Курсор» информировал ранее, что Ben & Jerry’s возобновит продажи мороженого в Иудее и Самарии.