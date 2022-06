Скандал с мороженым продолжается: Ben & Jerry’s вновь отказались вернуться в Иудею и Самарию

Решение о возобновлении продаж мороженого Ben and Jerry’s в Иудее и Самарии, достигнутое в среду между концерном Unilever и его израильским лицензиатом, отменили сами производители мороженого.

В официальном Twitter-аккаунте Ben and Jerry’s было подтверждено, что компании известно о решении Unilever, которое было принято в ответ на иск, поданный Ави Зингером из израильского дистрибьютора продуктов питания American Quality Products (AQP).

«Хотя наша материнская компания приняла такое решение, мы с ним не согласны», — говорится в сообщении «Бен и Джерри».

We continue to believe it is inconsistent with Ben & Jerry’s values for our ice cream to be sold in the Occupied Palestinian Territory.

— Ben & Jerry’s (@benandjerrys) June 29, 2022