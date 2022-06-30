Скандал с мороженым продолжается: Ben & Jerry’s вновь отказались вернуться в Иудею и Самарию

Ben and Jerry’s отказались от решения материнской компании продолжить деятельность на территории Иудеи и Самарии, о чем они официально сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Решение о возобновлении продаж мороженого Ben and Jerry’s в Иудее и Самарии, достигнутое в среду между концерном Unilever и его израильским лицензиатом, отменили сами производители мороженого.

В официальном Twitter-аккаунте Ben and Jerry’s было подтверждено, что компании известно о решении Unilever, которое было принято в ответ на иск, поданный Ави Зингером из израильского дистрибьютора продуктов питания American Quality Products (AQP).

«Хотя наша материнская компания приняла такое решение, мы с ним не согласны», — говорится в сообщении «Бен и Джерри».

We continue to believe it is inconsistent with Ben & Jerry’s values for our ice cream to be sold in the Occupied Palestinian Territory. (3/3) — Ben & Jerry’s (@benandjerrys) June 29, 2022

Они добавили: «Договоренность с Unilever означает, что Ben and Jerry’s в Израиле будет принадлежать и управляться AQP. Наша компания больше не будет получать прибыль от «Бен и Джерри» в Израиле».

«Мы по-прежнему считаем, что продажа нашего мороженого на оккупированной палестинской территории не соответствует ценностям компании», — говорится в заключении.

Решение о бойкоте в прошлом году вызвало бурную реакцию в США, где штаты, включая Нью-Джерси, Иллинойс, Флориду и Техас, продали инвестиции в Unilever, чтобы соблюсти законы, запрещающие вести бизнес с организациями, бойкотирующими Израиль.

Объявление Unilever в среду было тепло встречено израильским правительством.

«Курсор» информировал ранее, что Ben & Jerry’s возобновит продажи мороженого в Иудее и Самарии.