Скандал с перепутанным эмбрионом в «Ассуте»: суд начал рассматривать дело

Адвокат беременной женщины намекнул, что есть и другие подобные случаи и они будут обнародованы позже.

Месяц назад в клинике «Ассута» произошел вопиющий случай. Женщина на последних сроках беременности узнала, что вынашивает чужого ребенка. Теперь на него претендуют две семьи.

Об этом сообщает издание News.walla.

Во вторник, 11 октября, суд по семейным делам в Ришон-ле-Ционе начал рассмотрение дела о перепутанных эмбрионах в клинике. Сегодняшняя дискуссия касалась просьбы минздрава об использовании анализа ткани, проведенного беременной женщине с целью обнаружения генетических дефектов, чтобы установить личность биологической матери. И по оценкам, судья согласился провести эту проверку.

При этом, женщина, вынашивающая плод, не согласна проводить анализ, а вот биологическая мать ребенка поддерживает этот шаг. После того как личность биологических родителей подтвердится, нужно будет принять решение, кто будет воспитывать и растить малыша, если ни одна из сторон от него не откажется.

Адвокат беременной женщины Асаф Шараф намекнул, что в клинике произошли и другие подобные случаи, обвинив медиков в халатности.

Еще один адвокат женщины также считает, что она не должна расплачиваться за ошибку врачей.

В больнице заявили, что выражают сожаление «по поводу редкого случая, произошедшего из-за трагической человеческой ошибки» и делают все возможное, чтобы более не допустить подобных случаев.

Представители «Ассуты» комментировать судебный процесс отказались.

«Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля создало специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием инцидента с подменой эмбриона в клинике «Ассута».