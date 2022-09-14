В Ришон-ле-Ционе забеременевшая после ЭКО женщина узнала, что вынашивает чужого ребенка

Минздрав Израиля получил информацию о том, что в больнице «Ассута» в Ришон-ле-Ционе женщина забеременела после экстракорпорального оплодотворения, но оказалось, что ребенок – не ее.

В ходе проверки выяснилось о генетической несовместимости между эмбрионом, пациенткой и ее партнером.

Об этом сообщает издание Walla.

Речь идет о процедуре, при которой женщине переносят зародыш. В ходе ЭКО яйцеклетку женщины соединяют со сперматозоидами «в пробирке», после чего спустя 3-5-дневного развития эмбрион переносят в полость матки.

Чтобы избежать ошибки медики на протяжении всего процесса должны проверять имя и фамилию пациентки и принадлежность генетического материала. По всей видимости, в «Ассуте» допустили ошибку и пересадили женщине «чужой» эмбрион, на что указал генетический тест.

Минздрав инициировал создание экспертной комиссии, в том числе привлек экспертов в области фертильности и родовспоможения, которые должны расследовать этот случай.

Ранее мы рассказывали, что в Ришон ле-Ционе двое молодых людей в машине врезались в заграждение, вследствие чего их авто повисло на краю строительного котлована. К их спасению пришлось привлекать парамедиков МАДА, которые воспользовались трактором, чтобы отбуксировать висящее транспортное средство.

Также «Курсор» сообщал, что в бассейне в Нес-Ционе произошел серьезный инцидент, в ходе которого пострадала 70-летняя женщина. Во время плавания она захлебнулась и ее уже в бессознательном состоянии извлекли из воды, после чего вызвали «скорую».

Медики провели сердечно-легочную реанимацию и госпитализировали женщину пожилого возраста в больницу. По словам врачей, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Помимо этого, недавно в Иерусалиме 32-летняя женщина попыталась сжечь свою квартиру, где находился ее ребенок. Правоохранители предполагают, что задержанная сделала это преднамеренно, но она это отрицает.