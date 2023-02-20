Скандал в детсаду Сдерота: воспитательницу обвинили в насилии над детьми

Илана Суиса, 54-летняя воспитательница детского сада из Сдерота, была задержана полицией три недели назад после того, как несколько родителей подали жалобы.

Об этом сообщает «Walla«.

Одна из матерей поместила записывающее устройство в капюшон своего ребенка, который еще не достиг года и трех месяцев, чтобы зафиксировать крики, ругань и насилие, происходившие в детском саду. В детском саду были установлены камеры наблюдения, но их записи, вероятно, никто не просматривал до недавнего времени.

В последние дни родители детей выходят на демонстрацию к детскому саду и дому Иланы Суисы, которую скоро обвинят. Родители очень переживают и говорят, что находятся в страшном кошмаре. Одна из матерей рассказала, что Илана Суиса ударила ее дочь веником по голове, потому что она хотела поиграть с игрушкой. Отец другого ребенка надеется, что Суису осудят на длительный срок.

Адвокат Иланы Суисы заявил, что она является «нормальной женщиной» и «хорошей работницей», которая работала воспитателем в течение 18 лет. В ВИЦО заявили, что Суиса была сразу же уволена.

В настоящее время в детских садах ощущается кадровый кризис, но несмотря на это, все возможное делается, чтобы детям предоставлялись лучшие условия и обеспечивалась непрерывность занятий. Обучение персонала детских садов было усилено, а родители находятся в постоянном контакте с управлением детских садов и полностью сотрудничают с соответствующими органами.

אילנה סוויסה משדרות היא הגננת החשודה ביותר מ-200 מקרי התעללות pic.twitter.com/zO525ypC8M — וואלה! (@WallaNews) February 19, 2023

Ранее аналогичный скандал произошел в детском саду в Петах-Тикве. Полиция Израиля считает, что директор детского сада Орли Давидович и ее дочь Даниэль Лейбович совершили целый ряд серьезных преступлений, издеваясь над беспомощными детьми, оставленными в детском саду. В других случаях директор выливал еду на пол и требовал, чтобы дети в садике ели еду с пола, как будто они животные.