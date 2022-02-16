Скандал в детском саду в Петах-Тикве: детей избивали и заставляли есть с пола

Директор детского сада выливала еду на пол и требовала, чтобы дети в садике ели еду с пола, как будто они животные. Также на кадрах было видно, как женщина била детей, пока те спали.

Появились новые подробности о подозрениях в жестоком обращении в детском саду «Haluli Shel Orli» в центре города Петах-Тиква.

Полиция Израиля считает, что директор детского сада Орли Давидович и ее дочь Даниэль Лейбович совершили целый ряд серьезных преступлений, издеваясь над беспомощными детьми, оставленными в детском саду.

На кадрах, представленных ранее суду, видно, что Давидович сама виновна в ряде инцидентов с применением насилия.

Во вторник следователи продолжили просмотр видеозаписей, среди которых была сцена, когда Лейбович проходила рядом со спящим младенцем и без видимой причины ударила его, пока он спал. В других случаях директор выливал еду на пол и требовал, чтобы дети в садике ели еду с пола, как будто они животные.

Курсор ранее сообщал, что сотрудника детского сада в Иерусалиме арестовали по подозрению в насилии над детьми. Сотрудник детского сада, житель Иерусалима, был задержан для допроса по подозрению в насилии в детском саду. Это произошло после того, как мать, пришедшая забрать сына из детского сада, обнаружила на нем следы насилия. Полиция начала расследование этого дела.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.