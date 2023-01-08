Скандал в Хайфском университете: студентов заставили слушать лекцию про бывшего террориста

В воскресенье в университете Хайфы прошла научная конференция, посвященная книге «Ислам — это решение», написанной бывшим террористом Абдуллой Нимаром Дарвишем. Он считается основателем исламского движения в Израиле.

На конференции выступил председатель партии РААМ Мансур Аббас, его доклад назывался «Ислам как решение и путь».

Считается, что Дарвиш покинул свои террористические взгляды, но в 1979 году именно он основал террористическую организацию «Осрат аль-Джихад», которая осуществляла деятельность, направленную на причинение экономического ущерба стране.

В его книге «Ислам — это решение», переведенной на иврит, выполнена подборка проповедей Дарвиша начала 1990-х годов, когда происходил пик его активности как главы исламского движения в Израиле.

По сообщению студентов, лектор д-р Мохамед Халаила заставил своих студентов присутствовать на этой лекции. Он написал своим ученикам: «Отмечу, что в отличие от предыдущих лекций, я приду со списком посещаемости и только те, кто имеет уважительную причину, могут отсутствовать и не присутствовать. Я хочу увидеть, как мы всем классом заполняем зал, задаем вопросы и пытаемся внести свой вклад в обсуждение, которое будет особенно важным вопросом».

Один из студентов Хайфского университета написал жалобу на требование Халаилы присутствовать на конференции. Он заявил: «Лектор Мухаммад Халила является сторонником палестинской стороны и вооруженной борьбы палестинцев против Израиля. Он часто называет Освободительной войну 48-го года».

Студент рассказал, что преподаватель «читает лекции под названием «Отношения между большинством и меньшинством в Израиле», но на практике единственное меньшинство, о котором мы узнаем, — это палестинцы и арабы в Израиле, и мы никогда не говорили о каком-либо другом меньшинстве или обращении с ними».

Хайфский университет прокомментировал: «Это научная конференция, которая посвящена непосредственно материалам, преподаваемым на факультете исламских и ближневосточных исследований. Научная конференция — это академическая деятельность во всех смыслах и целях, такая как занятия или материалы для чтения».

Авраам Хассон, депутат от Ликуд, заявил: «Хайфский университет, который всего несколько недель назад кричал о конце демократии после установления правого правительства, обязывает студентов приходить на выпуск книги боевика-террориста, рассказывающего о его действиях в качестве лидера террористической организации».