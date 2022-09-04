Скандал вокруг Либермана: как отреагировал юридический советник правительства

Лидер НДИ прокомментировал сегодня обвинения в свой адрес со стороны бывшего активиста партии Йоси Камиссы, утверждающего, что 20 лет назад Либерман предлагал ему 100 тысяч шекелей за убийство комиссара полиции. Авигдор выступил с речью перед началом заседания правительства.

Об этом сообщают «Новости Израиля».

Либерман назвал Камиссу «патологическим лжецом» и добавил следующее:

«Если у человека есть такая информация, можно ожидать, что он побежит с ней в полицию. То, что он вспомнил об этом 20 лет спустя во время предвыборной кампании, должно вызвать вопросы», — отметил политик.

«Это типичная манера Нетаниягу, и он это делает не первый раз. Это просто подонок рода человеческого, человек, у которого нет красных линий. Нетаниягу понимает, что все, что отделяет его от власти — это Авигдор Либерман», — припечатал лидер НДИ.

Журналист в ответ на его заявление о невинности спросил у Либермана готов ли тот пройти детектор лжи, на что он ответил, что «готов, но не хочет делать шагов, которые помешают расследованию». В то же время юридический советник правительства Гали Баарав-Меира заявила сегодня, что уже дала распоряжение проверить обвинения Йоси Камиссы в адрес Либермана.

Ранее «Курсор» писал о том, что стало известно, как Нетаниягу намерен противостоять кампании Либермана. Известно, что предвыборная стратегия Нетаниягу нацелена против небольших партий, входящих в правящую коалицию.