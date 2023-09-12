Скандальное предложение Бен-Гвира по заключенным палестинцам: что решили в правительстве

Предложение Бен-Гвира не приняли.

Позиция Бен-Гвира относительно палестинских заключенных не была одобрена правительством.

Об этом пишет Maariv.

В кабинет министров решили, что до следующего месяца в положении заключенных никаких изменений не будет.

Напомним также, что СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил в воскресенье отложить принятие решения по инициативе министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира об ужесточении условий содержания палестинских заключенных до окончания еврейских праздников.

По данным СМИ, Бен- попросил о встрече с премьер-министром один на один, желая убедить его поддержать его позицию о том, что права палестинских заключенных на свидания с семьей должны быть сокращены с посещений раз в месяц до посещений раз в два месяца. Сообщается, что на встрече Нетаниягу отказался поддержать Бен-Гвира, после чего министр национальной безопасности выступил с заявлением, что его политика будет реализована в любом случае.

Стоит отметить, что в тот же день Бен-Гвир провел общую встречу с руководителями органов безопасности и Нетаниягу по вопросам подготовки к еврейским праздникам в предстоящем месяце. Руководители силовых структур категорически выступили против предложений Бен-Гвира ужесточить условия содержания палестинских заключенных.

По сообщению 12-го канала, предполагается, что в ходе встречи руководители служб безопасности призвали сохранять статус-кво на Храмовой горе в период праздников и воздерживаться от ухудшения условий содержания палестинских заключенных.

Курсор ранее писал, Бен-Гвир ответил Нетаниягу на недействительность своего решения об ограничениях для заключенных.