Сколько часов в день израильтяне проводят перед экранами гаджетов

Многие люди уже не представляют свою жизнь без интернет-площадок, обмена информацией, контентом и других социальных взаимодействий в сети. И это превращаются в серьезную проблему. Как оказалось, израильтяне в среднем в день тратят за экранами гаджетов 12,4 часа – больше, чем во время пандемии COVID-19.

Об этом говорится в отчете, подготовленном концерном «Безек» в сотрудничестве с исследовательским институтом «Кантар».

Отчет формировался на опросе 4500 респондентов и в нем подчеркивалась зависимость от дисплеев, которая называется «фаббинг» — привычка постоянно отвлекаться на смартфон во врем общения с собеседником.

Опрос показал, что 89 процентам израильтян не нравится, когда кто-то «фаббит» на встрече, поэтому они стараются сами так не делать, а 22 процента признались, что отвлекаются на гаджет, когда находятся с родственниками или друзьями.

Также 53 процента человек заявили, что им не удается контролировать время, проведенное в интернете, а почти 77 процентов опрошенных признались, что «зависают» в смартфонах по привычке или от скуки.

«Курсор» писал ранее, что современного человека сложно представить без смартфона, ведь с помощью этого гаджета мы общаемся, обмениваемся информацией, работаем и отдыхаем. Но есть и другая сторона медали. Многие люди становятся очень зависимы от телефонов. И в Японии нашли необычный метод, как с этим бороться.