В Японии нашли новый способ борьбы с зависимостью от смартфонов

Современного человека сложно представить без смартфона, ведь с помощью этого гаджета мы общаемся, обмениваемся информацией, работаем и отдыхаем. Но есть и другая сторона медали. Многие люди становятся очень зависимы от телефонов. И в Японии нашли необычный метод, как с этим бороться.

Об этом пишет ekodworks.

Эксперты из компании eKod Works создали и выпустили необычный гаджет под названием AcryPhone. Это смартфон-пустышка, выпущенный из акрила. Его размеры составляют 14,6×7,1×0,8 см и эту пластинку предлагают держать в руках вместо смартфона.

Гаджет выпущен в двух версиях: стандартная модель визуально не очень похожа на гаджет, а вторая сделана более реалистичной и похожа на iPhone.

Производитель уверяет, что AcryPhone в ладони будет восприниматься как гаджет, и человек со временем может отвыкнуть от настоящих смартфонов. Стоимость стандартной модели такого устройства составляет 3,3 тыс. йен (25 долларов), а более продвинутую можно приобрести на 3,5 тыс. йен (26,5 долларов).

«Курсор» писал ранее, что несколько месяцев назад китайская компания Huawei представила новинку — флагман Mate 50 Pro с топовым набором камер. В ходе исследования оказалось, что по части камер этот смартфон является лучшим для селфи-съемок. Первое место он разделил с новым iPhone 14 Pro.

Еще мы писали, что китайцы из Ulefone, которые специализируется на выпуске «неубиваемых» смартфонов, представили свое новое детище – Power Armor 16 Pro – которое выделяется на фоне всех остальных устройств на рынке.