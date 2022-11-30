Израильские ученые впервые получили мужские и женские клетки от одного человека

В последние годы растет понимание того, что гендерные различия влияют на здоровье, в том числе на риск развития некоторых заболеваний и течение болезней.

Впервые мужские и женские клетки человека были созданы с одинаковым генетическим кодом от одного и того же человека. Прорыв, проведенный в Медицинском центре Университета Хадасса в Иерусалиме, представляет собой уникальную модель, которая может привести к новым открытиям в изучении половых различий и более быстрому развитию гендерной медицины.

Исследование возглавил профессор Бенджамин Рубинофф, директор Исследовательского центра стволовых клеток Swartz в Институте генной терапии Голдин Савад и старший врач отделения акушерства и гинекологии больницы. Исследование было опубликовано в журнале Science Direct: Stem Cell Reports под названием «Моделирование половых различий у людей с использованием изогенно-индуцированных плюрипотентных стволовых клеток».

Команда Хадассы создала мужские и женские стволовые клетки с одинаковым генетическим кодом от одного и того же человека, которые отличаются только половыми хромосомами. Биологический пол определяется составом половых хромосом плода — женские клетки содержат две Х-хромосомы (ХХ), а мужские — одну Х-хромосому и Y-хромосому (XY). Эти различия приводят к созданию репродуктивных органов, уникальных для каждого пола, и секреции мужских и женских гормонов, которые также способствуют изменчивости между полами.

Уникальная модель мужских и женских стволовых клеток с одинаковым генетическим кодом позволяет четко продемонстрировать в лаборатории гендерные различия без маскировки, возникающей в результате естественной генетической изменчивости между людьми. Стволовые клетки могут созревать в любую клетку человеческого тела, поэтому разработанная модель позволит изучить различия между полами во всех типах клеток и понять, является ли причиной различия состав половых хромосом или разница в гормональном профиле.

«Для разработки уникальных стволовых клеток, мы использовали клетки крови человека с синдромом Клайнфельтера — генетическим синдромом, при котором у человека есть две Х-хромосомы и одна Y-хромосома (XXY), и он появляется в одном или двух из каждой 1 000 мужчин. Донор клеток крови для нашего исследования был уникальным и одним из немногих пациентов, страдающих болезнью Клайнфельтера в мире, чья кровь также содержала небольшие субпопуляции нормальных мужских (XY) и женских (XX) клеток», — сказал доктор Итай Вальдхорн.

Команда превратила клетки крови донора в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки и выделила стволовые клетки, которые были генетически идентичными, за исключением того, что они были мужскими или женскими. Выделенные стволовые клетки могут созревать в клетки любого типа и, таким образом, могут служить для разработки клеточных моделей для изучения половых различий во всех типах клеток человеческого тела. Кроме того, стволовые клетки позволяют изучать различия между мужчинами и женщинами — как в отсутствие, так и в присутствии половых гормонов, а также различать генетические и гормональные влияния на гендерные различия.

«Это прорыв в области гендерной медицины. Уникальная система стволовых клеток, которую мы разработали, приведет к новым открытиям в отношении гендерных различий, поможет сравнить эффективность и токсичность лекарств и внести свой вклад в разработку лучших лекарств, адаптированных для мужчин и женщин», заявил профессор Рубинофф.

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