Сколько израильтян будут отдыхать на Рош ха-Шана на отечественных курортах - опрос

Большая часть наших граждан проведут отпуска за границей.

В преддверии Рош ха-Шана министерство туризма опубликовало результаты опроса, из которых следует, что израильтяне не особо предпочитают проводить отпуск в своей стране. Основным препятствием для отдыха в Израиле оказались высокие цены. 64% опрошенных заявили, что в прошлом году не заказывали отпуск в стране.

Результаты опроса опубликованы на "Рassportnews".

Исследование показало, что 60% израильтян предпочитают проводить отпуск заграницей. Среди причин отказа от отдыха в Израиле были высокие цены, что отметили 64% респондентов. Кроме того, 62% опрошенных считают, что качество отдыха в Израиле не соответствует его стоимости, оценивая его как низкое или очень низкое. Уровень удовлетворенности отдыхом в стране составил в среднем 2,16 балла по пятибалльной шкале.

Что касается факторов, влияющих на принятие решения и планирование отпуска, 57% респондентов сказали, что полагаются на советы семьи и друзей, 45% планируют отпуск на основе собственного опыта, 24% получают информацию от коллег по работе, а 22% находят вдохновение на интернет-сайтах.

Также опрос показал, что цена является решающим фактором при выборе места отдыха. Большинство израильтян планируют отпуск за месяц и бронируют услуги через интернет. 70% респондентов ответили, что планировать отдых в Израиле легко. Большинство израильтян (68%) удовлетворены процессом планирования, и в целом отдых оправдал их ожидания.

По результатам опроса было установлено, что самая распространенная продолжительность отпуска составляет 2 ночи. Приблизительно половина опрошенных провела отпуск в городе (46%), около четверти выбрали сельскую местность, а еще четверть сочетала отдых в городе и сельской местности. Большинство респондентов (86%) не участвовало в организованных поездках в течение прошлого года. Большинство респондентов (48%) не пользовались услугами гида, поскольку не видят в этом смысла.

Из опроса также стало ясно, что проживание составляет около 60% стоимости отдыха в Израиле. Средняя сумма, которую израильтяне тратят на отдых в отеле, составляет 1700 шекелей, при этом 1000 шекелей идут на проживание. Если выбрать отдых в мошаве, кибуце или цимере, средняя стоимость составит 1100 шекелей на человека, включая 630 шекелей за проживание.

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