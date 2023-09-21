Сколько израильтян начинают свой день с чашки кофе - опрос

Результаты опроса показали, как часто употребляют наши граждане этот напиток.

Опрос показал, что большинство израильтян (76%) ежедневно употребляют кофе, 6% пьют его минимум раз в неделю, а только 4% реже одного раза в неделю. Только 14% опрошенных заявили, что вообще не пьют кофе.

Об этом пишет "Детали".

Среди молодых (18-29 лет) 51% респондентов считают бренд "турецкий кофе" самым любимым. Что касается предпочтений в сортах, 27% человек отдают предпочтение израильскому растворимому кофе "Элит", 27% предпочитают Tasters Choice от Nescafe, и 19% выбирают "турецкий кофе" от "Элит".

Статистика показывает, что во время пандемии потребление кофе в Израиле значительно выросло. Согласно данным компании illy, Израиль занимает 19-ое место в мире по потреблению кофе на душу населения в год – около 4,3 килограмма.

Особенно заметный рост наблюдается в потреблении кофе в капсулах, которое увеличилось на 54,4% по сравнению с 2019 годом. Ожидалось, что рынок кофе в капсулах достигнет объема 130 миллионов шекелей в год, но согласно StoreNext, он вырос до 149 миллионов шекелей.

Конкретные данные указывают на то, что люди теперь покупают упаковки из 100 капсул вместо шести, а также предпочитают более крепкие сорта и смеси кофе.

Ранее ученые выяснили, как кофе может предотвратить болезни печени.