Сколько придется платить за въезд в Гуш-Дан: создана интерактивная карта

С 2025 года израильтяне будут платить за въезд на личном транспорте в центральную область Израиля – Гуш-Дан. Недавно министерство финансов опубликовало список точек, где будут размещены пункты взимания платежей.

12-й канал ИТВ создал интерактивную карту, на которой разными цветами обозначены три «кольца» и цена за въезд внутрь районов.

Внешнее кольцо на карте выделили голубым цветом, оно охватывает Герцлию, Петах-Тикву, аэропорт «Бен-Гурион» и Ришон-ле-Цион. С воскресенья по четверг (с 06:30 до 10:00) плата за въезд в эти точки будет составлять 5 шекелей. С 15:00 до 19:00 за пересечение кольца в обоих направлениях израильтянам придется платить 2,5 шекеля.

Среднее кольцо обозначено фиолетовым цветом и включает в себя такие районы, как Рамат-Ган, Бней-Брак, Холон и Бат-Ям. С 06:30 до 10:00 за въезд в область будет взиматься плата в размере 10 шекелей, а с 15:00 до 19:00 за пересечение кольца в обоих направлениях — 5 шекелей.

Внутреннее кольцо на карте показано коричневым цветом. В него входит центр Тель-Авива, от района старого порта на севере до старого центра Яффо на юге. На востоке граница проходит по улице Моше Даяна. С 06:30 до 10:00 стоимость въезда будет составлять 10 шекелей, а с 15:00 до 19:00 за пересечение кольца в обоих направлениях — 5 шекелей.

Максимальная дневная оплата для личного автомобиля, если вы много перемещаетесь по району Гуш-Дана, — 37,5 шекелей. Суммы оплаты могут варьироваться. Если реализация проекта будет успешной и пробки на дорогах уменьшатся, тогда стоимость проезда могут снизить, если же этого не произойдет — повысить.

«Курсор» писал ранее, что министр транспорта Мейрав Михаэли отметила, что поддерживает идею запуска метротрамвая в районе Гуш-Дана в выходные дни.