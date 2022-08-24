Минтранс хочет запустить в Гуш-Дане субботние трамваи

Министр транспорта Мейрав Михаэли отметила, что поддерживает идею запуска метротрамвая в районе Гуш-Дана в выходные дни.

Сегодня, 24 августа, министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли поручила компании НАТА (Городские транспортные линии) проверить возможность запуска метротрамвая в районе Гуш-Дана по субботам.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Представителям транспортной компании поручили проверить рентабельность, а также провести анализ финансовых аспектов, касающихся запуска трамвайной линии в субботние дни.

По словам Мейрав Михаэли, отказ от работы трамвая по субботам создает неудобства людям, у которых нет своего личного автомобиля, и они пользуются общественным транспортом.

Она отметила, что в развитие инфраструктуры в районе Гуш-Дана были вложены большие инвестиции, и новая созданная транспортная сеть будет играть центральную роль в следующие десятилетия. Запуск трамвая по субботам принесет пользу экономике страны и позволит снизить дороговизну жизни для жителей Центрального региона.

К слову, общественный транспорт в Израиле прекращает работу незадолго до наступления шабата вечером пятницы и частично возобновляет ее на исходе субботы.

«Курсор» писал ранее, что Министерство транспорта и мэрия Тель-Авива в ближайшие месяцы планирует обустроить на шоссе Аялон и ряде других мест около пяти километров полос для проезда общественного транспорта.