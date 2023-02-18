Сколько сторонников Ликуда выступают против судебной реформы — соцопрос

Почти половина избирателей партии «Ликуд» (49%), поддерживают идею заморозки законодательного процесса, связанного с продвижением судебной системы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного журналистами 11 канала, информирует портал 9tv.co.il.

Согласно данным исследования, более трети (36%) избирателей данной партии считают, что законы, которые помогут изменить юридическую систему страны, нужно проводить немедленно.

«Электорат партий – партнеров «Ликуда» по коалиции настроен более решительно. Опрос среди избирателей «Религиозного сионизма» дал абсолютно зеркальный результат: 49% за немедленное продолжение законодательного процесса, 36% — за его остановку и переговоры с коалицией», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что избиратели ультраортодоксальных партий ШАС и «Яадут а-Тора» выступают с еще более радикальных позиций. Лишь 19% считают нужным приостановить разработку законов, меняющих юридическую систему государства, 63% выступают за ее продолжение.

Как сообщал Курсор, самый высокий рейтинг среди израильтян из членов нового правительства имеет министр обороны Йоав Галант. 44% опрошенных считают, что он справляется со своей работой хорошо, и 35% — что он справляется плохо. 21% затруднились с ответом.

Отдельно избирателей партии «Ликуд» спросили о том, за кого они проголосовали, если бы выборы проходили сегодня. 59% снова проголосовали бы за «Ликуд», 12% выбрали бы другую партию праворелигиозного блока, 10% проголосовали бы за партию из блока противников Нетаниягу.

Ранее Курсор писал о том, что согласно результатам опроса, 50% израильтян заявили, что они против судебной реформы, только 28% заявили, что они за реформу, а 22% заявили, что не знают, за или против. Среди избирателей коалиции 63% высказались за реформу, а 15% – против.

Также Курсор информировал о том, что Герцог призвал пойти на компромисс с планами правительства по изменению судебной системы.