Опрос: сколько израильтян выступают за отмену судебной реформы

Также у респондентов спросили, как они оценивают деятельность нового правительства в вопросах безопасности.

Среди израильтян провели опрос, который показал, что половина населения выступает против плана министра юстиции Ярива Левина, и только менее трети поддерживают его.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Cогласно результатам опроса, 50% заявили, что они против правовой реформы, только 28% заявили, что они за реформу, а 22% заявили, что не знают, за или против. Среди избирателей коалиции 63% высказались за реформу, а 15% – против.

Опрос также показывает, что подавляющее большинство заинтересовано в переговорах, прежде чем продвигать законопроект коалиции. Согласно полученным данным, 59% заявили, что законотворческий процесс должен быть остановлен и проведены переговоры, только 22% заявляют о продолжении реформы, как и планировалось. Кроме того, более трети (38%) избирателей коалиции заявили, что поддерживают остановку процесса и проведение переговоров между партиями. Менее половины избирателей коалиционных партий (47%) указали, что реформа должна продолжаться в соответствии с планом.

В рамках опроса респондентов спросили, как они оценивают деятельность нового правительства в вопросах безопасности. Только четверть респондентов заявили, что они считают, что правительство работает хорошо с точки зрения безопасности, по сравнению с 64%, которые считают, что оно работает плохо. Даже среди избирателей коалиции оценка не является относительно высокой. Только 56% дают правительству хорошую оценку безопасности.

Ранее «Курсор» сообщал, что Герцог призвал пойти на компромисс с планами правительства по изменению судебной системы.