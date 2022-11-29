Сколько терактов предотвратил ЦАХАЛ за последний год благодаря ночным рейдам

В силах Армии обороны Израиля заявили, что за последний год, благодаря регулярным ночным рейдам на территории Иудеи и Самарии, им удалось предотвратить около 500 терактов. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Согласно данным ЦАХАЛа, с конца марта военным удалось арестовать более 2500 лиц, подозреваемых в террористической деятельности, а также изъять не менее 250 единиц оружия и 2,7 миллиона шекелей (785 000 долларов США) наличными, предположительно предназначенных для финансирования террора.

Военная разведка также сообщает, что в текущем году число обстрелов сил безопасности и израильского гражданского населения со стороны палестинцев увеличилось в три раза. С начала года зафиксирован минимум 281 обстрел (против 91 в 2021 году).

Также увеличилось количество атак со стороны палестинцев, которые не связаны с применением огнестрельного оружия, но более 3 тысяч нападений было совершенно с помощью «коктейлей Молотова» и метания камней.