Сколько терактов предотвратил ЦАХАЛ за последний год благодаря ночным рейдам

20:13, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Depositphotos.com

Большая часть операций была сосредоточена в городах Наблус и Дженин.

В силах Армии обороны Израиля заявили, что за последний год, благодаря регулярным ночным рейдам на территории Иудеи и Самарии, им удалось предотвратить около 500 терактов.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Согласно данным ЦАХАЛа, с конца марта военным удалось арестовать более 2500 лиц, подозреваемых в террористической деятельности, а также изъять не менее  250 единиц оружия и 2,7 миллиона шекелей (785 000 долларов США) наличными, предположительно предназначенных для финансирования террора.

Военная разведка также сообщает, что в текущем году число обстрелов сил безопасности и израильского гражданского населения со стороны палестинцев увеличилось в три раза. С начала года зафиксирован минимум 281 обстрел (против 91 в 2021 году).

Также увеличилось количество атак со стороны палестинцев, которые не связаны с применением огнестрельного оружия, но более 3 тысяч нападений было совершенно с помощью «коктейлей Молотова» и метания камней.

В ЦАХАЛе отмечают, что большая часть операций была сосредоточена в городах Наблус и Дженин на севере Иудеи и Самарии, которые долгое время считались горячими точками террора.

«Курсор» писал ранее, что Израильский институт демократии (IDI) провел новый опрос, результаты которого показали, сколько израильтян считают, что ЦАХАЛ должен убивать террористов, даже если они больше не представляют угрозу.

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