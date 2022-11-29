Сколько израильтян считают, что ЦАХАЛ должен убивать террористов, даже если они больше не опасны

Большая часть населения выступает также за смертную казнь для террористов.

Израильский институт демократии (IDI) провел новый опрос, результаты которого показали, что население, по сравнению с 2018 годом, стало более радикально настроенным и большая часть граждан поддерживает убийство террористов, вне зависимости, представляют они угрозу или больше нет.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Опрос показал, что 55 процентов израильтян считают, что ЦАХАЛ должен убивать террористов в любом случае, а четыре года назад этот показатель составлял всего 37 процентов.

Также 45,5 процента граждан нашей страны выступают за нанесение ударов по гражданскому населению в Секторе Газа, чтобы сдерживать ракетные обстрелы террористов в сторону Израиля. В 2018 году только 27,5 процента опрошенных поддерживали такие действия.

Еще опрос показал, что 71 процент израильтян считают, что к террористам нужно применять смертную казнь (против 63 процентов в 2018 году).

«Курсор» писал ранее, что силы Армии обороны Израиля получили 50 новых бронированных машин, которые будут использовать во время ночных рейдов на территории Иудеи и Самарии.

Еще мы писали, что командование ЦАХАЛа решило кардинально изменить политику, проводимую с 2005 года, чтобы усилить защиту израильтян на фоне обостренной ситуации в Иудее и Самарии и опасений террористических атак.