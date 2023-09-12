Сколько зданий могут рухнуть, если Израиль всколыхнет сильное землетрясение

Значительная доля граждан проживает сейчас в небезопасном жилье.

Учитывая, что Израиль находится в активной сейсмической зоне, не исключено, что вскоре наша страна тоже может столкнуться с сильными подземными толчками. В случае мощного стихийного бедствия рухнуть могут около 29 тысяч зданий.

Об этом сообщает новостная служба "Кан".

Официальные данные указывают на то, что на территории нашей стране расположено около 80 тысяч построек выше трех этажей и более, которые построены до 1980 года. И эти дома находятся в зоне риска в случае землетрясения. А в них находится около 810 тысяч жилых квартир, соответственно, значительная доля наших граждан проживает сейчас в небезопасном жилье.

Среди городов, где расположено 900 зданий, которые могут быть разрушены в результате сильных подземных толчков, находится Бейт-Шеан, Тверия, Цфат, Кацрин, Кирьят-Шмона, Хацор ха-Глилит, Рош-Пина, Афула, Мигдаль-Эмек и Эйлат. 37 тысяч квартир могут быть полностью разрушены в случае землетрясения, множество построек понесут сильный ущерб.

Государственный контролер Матаньяху Энгельман считает, что несмотря на "тревожные звоночки", Израилю пока не удалось должным образом подготовиться к возможному землетрясению.

"Курсор" писал ранее, что в ночь на субботу, 9 сентября, Марокко пострадало от мощного землетрясения, в результате которого многие здания и достопримечательности были разрушены, а тысячи человек погибли. Израильтянин, оказавшийся в эпицентре событий, рассказал об пережитом ужасе.