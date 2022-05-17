Скончалась медиа-советник посольства США в Израиле Яэль Фельдбой

Яэль Фельдбой работала с 12 послами США в Израиле за 27 лет ее работы медиа-советником в посольстве США.

Появилась информация, что скончалась легендарная медиа-советник посольства США в Израиле Яэль Фельдбой.

Об этом сообщает Israel National News.

Яэль проработала в посольстве 27 лет, прежде чем уйти на пенсию в 2017 году. За это время она работала с двенадцатью послами США — от Сэма Луиса и Томаса Пикеринга до Дэна Шапиро и Дэвида Фридмана — и «взрастила» целое поколение репортеров, от Уди Сигала до Йонита Леви.

«Прямая связь, которую мы установили с посольством США в Тель-Авиве, была очень важна для нашей ежедневной журналистики», — сказала главный редактор израильских национальных новостей Узи Барух, выходя на пенсию. «Яэль была чрезвычайно эффективной и профессиональной, и делала все в доброй и дружелюбной манере».

Курсор писал ранее, что умер один из авторов соглашений в Осло Ури Савир. Савир, родившийся в Иерусалиме в 1953 году, ранее работал генеральным консулом Израиля в Нью-Йорке с 1988 по 1992 год и занимал несколько других постов в министерстве иностранных дел.