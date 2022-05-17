Глава Центрального командования США прибыл в Израиль

Майкл Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM), прибыл в Израиль с первым официальным визитом.
Согласно заявлению Армии обороны Израиля, визит будет посвящен «продолжающемуся оперативному сотрудничеству между государством Израиль и США, поддержанию региональной стабильности и борьбе с совместными оперативными угрозами и вызовами в регионе».
Завтра Курилла встретится с министром обороны Бени Ганцем и главой ЦАХАЛа Авивом Кохави, а также будет наблюдать за крупными военными учениями из штаб-квартиры ЦАХАЛа.
Курсор ранее писал, что Шакед и Ганц враждуют из-за законопроекта о равенстве. Министр внутренних дел Айелет Шакед раскритиковала своих партнеров по коалиции за предложение изменений в Основной закон. Министр обороны Бени Ганц заявил, что внесет законопроект о равенстве в министерский комитет по законодательству в воскресенье.
Также сообщалось, что Беннет заявил: «Я призываю Нетаниягу опомниться и поддержать закон для бойцов ЦАХАЛа». Беннет заявил, что он понимает, почему Айман Удэ выступает против закона «Об учебе», который предоставляет стипендии выпускникам боевых частей. Однако он не знает, почему Нетаниягу присоединился к нему вопреки закону.