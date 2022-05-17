Глава Центрального командования США прибыл в Израиль

Майкл Курилла уже завтра встретится с министром обороны Израиля и главой ЦАХАЛа. Сообщается, что визит американца будет способствовать сотрудничеству между Израилем и США.

Майкл Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM), прибыл в Израиль с первым официальным визитом.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, визит будет посвящен «продолжающемуся оперативному сотрудничеству между государством Израиль и США, поддержанию региональной стабильности и борьбе с совместными оперативными угрозами и вызовами в регионе».

Завтра Курилла встретится с министром обороны Бени Ганцем и главой ЦАХАЛа Авивом Кохави, а также будет наблюдать за крупными военными учениями из штаб-квартиры ЦАХАЛа.