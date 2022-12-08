Скончался известный израильский рок-певец Ицхак Клептер

В четверг, 8 декабря, на 73-м году жизни в Тель-Авиве перестало биться сердце известного музыканта, одного из «отцов-основателей» рок-музыки в нашей стране Ицхака Клептера.

В последнее время знаменитый гитарист страдал от прогрессирующего легочного заболевания.

Известно, что в 1965 году уроженец Хайфы создал свою первую рок-группу «Черчилли», которая с годами стала одной из самых популярных в Израиле. Потом Ицхака Клептера призвали на службу в армию, но он не прекращал заниматься музыкой.

В 1973 году он стал сооснователем легендарной группы «Каверет», участие в которой принесло Ицхаку небывалую славу и популярность. В своих композициях группа сочетала мелодичный рок с комическими текстами, а их песни на концертах перемежались юмористическими репризами.

После распада «Каверета» Клептер продолжил сотрудничество с музыкантами Гиди Говом, Йонатаном Гефеном, Яэль Леви и другими, а в 1979 году стал участником «Цлиль Мекуван».

Уже в конце 70-х музыкант начал сольную карьеру и представил такие композиции, как «Встретились», «Моя любовь – не его любовь». Ицхак Клептер презентовал пять сольных альбомов и завоевал любовь нескольких поколений израильтян.

«Курсор» писал ранее, что раввин Мордехай Штернберг, декан ешивы Хар-Хамор, умер в 74-летнем возрасте после долгой борьбы с раком.