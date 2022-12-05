Скончался раввин Мордехай Штернберг, декан ешивы Хар-Хамор

Раввин Мордехай Штернберг, декан ешивы Хар-Хамор, умер в 74-летнем возрасте после долгой борьбы с раком.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это случилось в понедельник, 5 декабря. У покойного остались жена Раббанит Мириам, а также дети и внуки. Время его похорон пока что не назвали.

Раввин Штернберг ранее преподавал в ешиве Бейт-Эль и ешиве Ор-Эцион. В последние годы он преподавал в ешивах Атерат Йерушалаим, Маале Элиягу, Атерат Нехемия и в общинном Бейт-Мидраше в Гиват-Шмуэль. Ученики ешивы Шавей Хеврон приезжали послушать его уроки в Иерусалиме.

«С плачущим сердцем я получил горькое известие о кончине раввина Мордехая Штернберга. Рав, гений Торы, обладал огромной интеллектуальной силой, которую он использовал для изучения Священной Торы в течение десятилетий и учил этому сотни и тысячи юношей. Рав, который был столпом света, с хорошим характером и безмерным смирением, ушел, оставив нас в шоке», ‒ прокомментировал это событие раввин и член Кнессета Амихай Элиягу.

Также смерть декана оплакивает мэр Иерусалима Моше Лион.

«С большой болью я получил известие о кончине гиганта, Хар Хамор Декан ешивы раввин Мордехай Штернберг, обм. Раввин Мордехай, житель Иерусалима, возглавил ешиву своим великим блеском, и он выделялся благодаря обширным знаниям Торы, Шаса (Талмуда) и еврейского закона. В эти моменты я разделяю боль ребецн Эстер и членов семьи, и, очевидно, его учеников в ешиве Хар-Хамор и многих тысяч других людей по всему Израилю. Пусть его душа будет связана узами жизни», ‒ поделился он.

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