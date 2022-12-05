Герцог завершает свой визит в Бахрейн и Эмираты

Президент Ицхак Герцог провел встречу с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном в его частном доме в Абу-Даби.

Об этом сообщает inn.

«Для меня большая честь и удовольствие быть здесь, оставаться в вашем доме и встречаться с вами. Объединенные Арабские Эмираты являются центральной базой в движении за мир в регионе», – сказал в начале встречи Герцог.

По словам президента Израиля, соглашения Авраама – национальный консенсус в Государстве Израиль для всех сторон и всех фракций в израильской политике. Он призвал к еще большему улучшению отношений между нами, укреплению соглашения и добавлению к ним еще большего количества стран. Также Герцог поблагодарил президента ОАЭ за гостеприимство.

«Большое спасибо за ваш визит, за то, что вы снова приехали в свой второй дом. Это очень важно для нас. Ваш визит имеет большое значение в отношениях между нашими странами, которые былы построены за последние два года. Мы построили очень прочный мост между народами, которым мы оба гордимся», – сказал Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

В беседе с журналистами в Абу-Даби Герцог сказал, что в Эмиратах об евреях говорят с восхищением. Он уточнил, что его визит в Бахрейн и Эмираты – возможность подвести итоги 2-летней годовщины соглашений Авраама.

«Это началось как соглашение, превратилось в связи между странами, и теперь обе страны хотят модернизировать соглашения и планируют добавление новых стран. Это поток сознания на встречах. Вот почему этот визит был очень важен, в том числе и для Израиля. Мы хотим сказать, что соглашения Авраама очень важны. Эмираты придерживаются позиции «Приходите с миром, а не с конфликтом», – заявил Герцог.

«Курсор» сообщал, что, по мнению Герцога, соглашения Авраама «высвободили энергию» между Израилем и арабским миром.

Помимо этого стало известно, что президент Израиля подарил королю Бахрейна.