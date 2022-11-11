Смерть девушки от «Оптальгина»: стали известны подробности трагедии

В семье погибшей девушки сообщили, что она принимала препарат по рекомендации врачей. До этого она не имела никаких хронических заболеваний.

Родители погибшей 19-летней Лирон Джаджети из Холона рассказали, как и почему девушка приняла смертельное лекарство.

По их словам, дочь принимала «Оптальгин» по рекомендации врачей на протяжении нескольких дней.

Девушка была здорова и не имела хронических заболеваний. Врачи прописали ей обезболивающее после перенесенного воспаления. Они рекомендовали принимать лекарство каждые 4 часа.

Лирон Джаджети пила “Оптальгин” в течение пяти дней подряд, после чего ее состояние ухудшилось, она резко потеряла сознание.

Девушку доставили в больницу “Вольфсон” в тяжелом состоянии, врачи пытались реанимировать ее и подключили к аппарату ЭКМО, поскольку у нее отказывали органы. К сожалению, это не помогло, девушка скончалась от редкой аллергенной реакции на препарат.

Разрушение костного мозга — крайне редкая реакция, но такое может произойти с пациентом. В связи с этими данными в США и Евросоюзе запрещено использование и продажа препарата “Оптальгин”. Там распространен его безопасный аналог — парацетамол.

В Израиле “Оптальгин” производит фармацевтическая компания “Тева”. В компании прокомментировали происшедшее: «Мы хотели бы разделить горе семьи. Единственная информация, которая у нас есть на данный момент, исходит из СМИ. Поэтому мы не можем комментировать инцидент в отсутствие квалифицированной медицинской информации от министерства здравоохранения».

Ранее Курсор писал, что женщина умерла в больнице «Вольфсон» из-за аллергии на лекарства. Производитель лекарственного препарата «Оптальгин» заявил, что миллионы пациентов ежегодно безопасно применяют его для снижения температуры.