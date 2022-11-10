Женщина умерла в больнице «Вольфсон» из-за аллергии на лекарства

Производитель лекарственного препарата «Оптальгин» заявил, что миллионы пациентов ежегодно безопасно применяют его для снижения температуры.

В больнице «Вольфсон» 19-летняя израильтянка умерла из-за редкого побочного эффекта после приема таблетки «Оптальгина».

Об этом сообщают Detaly.

«Оптальгин» обычно применяют для снижения температуры или как обезболивающее.

8 ноября девушку привезли в больницу в критическом состоянии и сразу стали проводить ей сердечно-легочную реанимацию. Действия врачей длились несколько часов, пациентку подключили к аппарату ЭКМО, однако она не выжила.

Оказалось, что препарат «Оптальгин» вызвал у девушки разрушение костного мозга, что является очень редким побочным эффектом и встречается у одного из полутора миллионов людей.

«Оптальгин» по этой причине запрещен во многих странах Европы и США, но в Израиле он разрешен.

Компания «Тева», производитель препарата, прокомментировала: «Мы узнали о случившемся по телевизору, поэтому в отсутствие квалифицированной медицинской информации от министерства здравоохранения, мы не можем прокомментировать ситуацию. Подчеркнем, что дипирон, активный ингредиент «Оптальгина», продается в Израиле и во многих странах мира на протяжении десятилетий, и многие миллионы пациентов ежегодно используют его. «Оптальгин» отвечает строгим требованиям минздрава, а также других органов здравоохранения мира».

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