Смерть израильтянина в Непале: стало известно его имя и детали происшествия

Двоюродный брат мужчины сказал, что они беспокоились, как он справится с серьезными физическими нагрузками.

В горах Непала во время восхождения к высокогорному озеру Тиличо погиб 71-летний израильтянин. Им оказался житель киббуца Беэри Асаф Бен-Барак, который, несмотря на возраст, продолжал работать семейным врачом в больничной кассе «Клалит» в Сдероте.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что мужчина вел достаточно активный образ жизни и любил авантюрные путешествия, которые требовали крепкого здоровья и выносливости. Его не смущал пожилой возраст, поэтому он отправился по туристическому маршруту в горах Аннапурна в Непале, чтобы подняться к озеру Тиличо. Оно располагается на высоте около 5000 метров. И доктор Бен-Барак прошел значительную часть пути, поднявшись на 1000 метров выше лагеря.

Однако на треке произошел сход камней с кручи и израильтянин погиб. Его бездыханное тело обнаружили другие туристы. Мужчину доставили на родину и сегодня в киббуце прошли похороны.

Двоюродный брат доктора сказал, что они беспокоились, как немолодой мужчина справится с серьезными физическими нагрузками. Он писал им в Whatsapp, что маршруты тяжелые, но очень красивые, и он получает большое удовольствие.

«Курсор» писал ранее, что из долины Марха был эвакуирован 27-летний гражданин Израиля, который стал задыхаться в высокогорной местности. После напряженной и сложной спасательной операции он был доставлен в город Лех.