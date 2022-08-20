Уровень кислорода упал до 68%: в Индии спасли задыхавшегося израильтянина

Из долины Марха был эвакуирован 27-летний гражданин Израиля, который стал задыхаться в высокогорной местности. После напряженной и сложной спасательной операции он был доставлен в город Лех.

Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Турист Ноам Гиль вместе с друзьями отправился в путешествие и спустился в ущелье реки в долине Марха. Но стал испытывать трудности с дыханием, потому что страдал горной болезнью. Его уровень кислорода упал до 68%.

Друзья израильтянина связались со штабом израильской спасательной компании Magnus, которая сообщила об инциденте в консульство Израиля в Нью-Дели. Далее консульство передало информацию в ВВС Индии, чтобы для спасательной операции был задействован военный вертолет.

Спасатели были на месте за 45 минут, но добраться до мужчины было проблематично из-за сложного рельефа. Вертолет облетел район, но не обнаружил туристов. Но консул во время связался с пилотами и смог передать их координаты. Вся спасательная операция в общей сложности продлилась 12 часов.

Израильтянина эвакуировали и доставили в город Лех, в местную больницу, где ему оказали первую помощь.

«Курсор» писал ранее, что молодой израильтянин в возрасте 20 лет погиб в Эквадоре, когда упал при восхождении на вершину вулкана Котопахи недалеко от столицы страны Кито.