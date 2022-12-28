Смертельный пожар в больнице Беэр-Шевы: появились подробности и фото

Пожар произошел во внутренней палате на четвертом этаже Медицинского центра Сорока в Беэр-Шеве во вторник вечером. Были госпитализированы десятки пациентов.
Одного пациента нашли мертвым, и около 25 пациентов, часть из которых были прикованы к больничным койкам и подключены к кислородным баллонам, были спасены пожарными расчетами, которые взяли под контроль огонь и потушили его.
Сообщение о возгорании поступило в 03:23 в пожарно-спасательный пункт 102. На место происшествия было отправлено множество пожарных расчетов, и из-за деликатности места, где возник пожар, был активирован приказ «fire strike». В госпиталь прибыл исполняющий обязанности командующего южным округом.
Помимо пациентов в палате, были спасены члены медицинского персонала и одна семья, которая находилась там. Бригады ищут других застрявших людей и работают над удалением дыма и проветриванием пола.
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