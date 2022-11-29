Смертельный пожар в Петах-Тикве: первые подробности

Пожарные бригады прибыли во вторник днем ​​в дом на улице Ласкова в Петах-Тикве после сообщений о пожаре, который вспыхнул на месте происшествия.

После тушения пожара в квартире был обнаружен 86-летний мужчина без признаков жизни и с сильными ожогами на теле. Медики констатировали его смерть.

Парамедики Magen David Adom (MDA) Йонатан Йозеф и Нетанель Анхель сказали: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели огонь и дым, исходящие из дома. Был найден мужчина в бессознательном состоянии и с ожогами на теле, без признаков жизни. К сожалению, мы были вынуждены констатировать его смерть».

Авихай Исраелов, фельдшер United Hatzalah, сказал: «Когда я прибыл на место происшествия, я увидел густой дым, идущий из квартиры. К сожалению, пожарные, ворвавшиеся в квартиру, обнаружили в ней мужчину около 80 лет, у которого не было признаков жизнь».

Ранее во вторник парамедики United Hatzalah были вызваны на место пожара в Бат-Яме и оказали помощь пожилой женщине около 80 лет, которая получила легкие травмы в результате отравления дымом.

Ранее Курсор писал об автомобильном теракте в Биньямине: обнародованы жуткие детали наезда на женщину.