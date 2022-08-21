СМИ: еще одна страна намерена купить Iron Dome у Израиля

Греческая газета сообщила, что Израиль собирается продать свою систему ПВО «Железный купол» региональному союзнику Кипру.
Согласно сообщению, опубликованному в пятницу в Kathimerini, министерство обороны Кипра приступило к «выполнению решения правительства о покупке» «Железного купола», и соглашения, касающиеся сделки, уже подписаны с Израилем.
В документе не было указано, сколько батарей будет закуплено, и не было указано, когда они должны прибыть.
Министерство обороны Израиля не ответило на запросы о комментариях по этому поводу.
В марте командующий кипрскими вооруженными силами Демокритос Зервакис посетил Израиль с первым визитом, в ходе которого он посетил батарею «Железный купол».
Кроме того, на прошлой неделе министр обороны Бени Ганц принимал своего кипрского коллегу в штаб-квартире Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Поблагодарив Хараламбоса Петридеса за военное сотрудничество его страны с Израилем, Ганц сказал: «В такие трудные времена партнерские отношения имеют решающее значение».
Ганц сказал, что он «рад, что наши предприятия тесно сотрудничают и что наше промышленное сотрудничество стало опорой не только наших двусторонних отношений, но и региональной безопасности и стабильности».
Он добавил: «Мы также ценим трехсторонние рамки с Грецией. Это полезно для наращивания сил отдельных стран, а также для более широкой региональной безопасности».