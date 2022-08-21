СМИ: еще одна страна намерена купить Iron Dome у Израиля

Греческая газета сообщает, что батареи ПВО израильского производства будут использоваться кипрскими военными для защиты от турецкой угрозы.

Греческая газета сообщила, что Израиль собирается продать свою систему ПВО «Железный купол» региональному союзнику Кипру.

Согласно сообщению, опубликованному в пятницу в Kathimerini, министерство обороны Кипра приступило к «выполнению решения правительства о покупке» «Железного купола», и соглашения, касающиеся сделки, уже подписаны с Израилем.

В документе не было указано, сколько батарей будет закуплено, и не было указано, когда они должны прибыть.

Министерство обороны Израиля не ответило на запросы о комментариях по этому поводу.

В марте командующий кипрскими вооруженными силами Демокритос Зервакис посетил Израиль с первым визитом, в ходе которого он посетил батарею «Железный купол».

Кроме того, на прошлой неделе министр обороны Бени Ганц принимал своего кипрского коллегу в штаб-квартире Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Поблагодарив Хараламбоса Петридеса за военное сотрудничество его страны с Израилем, Ганц сказал: «В такие трудные времена партнерские отношения имеют решающее значение».

Ганц сказал, что он «рад, что наши предприятия тесно сотрудничают и что наше промышленное сотрудничество стало опорой не только наших двусторонних отношений, но и региональной безопасности и стабильности».

Он добавил: «Мы также ценим трехсторонние рамки с Грецией. Это полезно для наращивания сил отдельных стран, а также для более широкой региональной безопасности».