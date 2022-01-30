СМИ: Израиль рассматривает отмену требования об отрицательном тесте на COVID для прибывающих путешественников

По сообщениям, компания El Al сообщила сотрудникам здравоохранения, что многие страны мира не требуют от своих граждан предъявления отрицательного теста перед поездкой.

Правительственные чиновники рассматривают вопрос об отмене требования, согласно которому прибывающие в Израиль путешественники должны предъявить отрицательный тест на COVID перед посадкой на рейс в страну, согласно 12 каналу.

Об этом пишет Times Of Israel.

В настоящее время все, кто прибывает в Израиль, должны показать отрицательный тест ПЦР, взятый в течение 72 часов, или отрицательный антиген, взятый за 24 часа до посадки на рейс.

Согласно сообщению, тест, который требуется от всех путешественников при посадке в международном аэропорту Бен Гурион, останется в силе.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле кабинет министров проголосовал за продление «зеленого пропуска» на одну неделю. Министр финансов Авигдор Либерман, который был ярым противником продления «зеленого пропуска», проголосовал за продление, но пообещал, что откажется продлить его «еще на одну секунду» после 6 февраля.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете ограничили полномочия правительства во время эпидемии. Новый закон предполагает определение понятий «чрезвычайного положения во время эпидемии», а также «особого положения в области здравоохранения». В Кнессете приняли новые закон об ограничении полномочий правительства и самого парламента в условиях эпидемии.

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