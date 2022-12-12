СМИ: израильским солдатам ввели некачественные вакцины против оспы обезьян

Согласно данным внутреннего расследования, которое провели представители армейского медицинского корпуса, не менее 11 солдат ЦАХАЛа были вакцинированы от оспы обезьян некачественным препаратом.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Вакцины хранились не должным образом и должны были быть запрещены к использованию. Дело в том, что они находились в холодильнике, а не в морозильной камере дольше положенного срока, что сделало их недействительными в соответствии со стандартами производителя, утвержденными минздравом.

Военнослужащих, которым сделали такие прививки, вызвали на обследование. По их словам, они не испытывали никаких странных симптомов, кроме побочных эффектов, которые обычно бывают после проведения вакцинации.

На данный момент Армия обороны Израиля проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, как произошла ошибка. Первоначальная проверка нашла несоответствие между датами, которые указаны на коробках, где хранились вакцины и на самых флаконах.

Чтобы проверить, правильно ли вакцина усваивается солдатами, ЦАХАЛ попросил больницы и Израильский институт биологических исследований взять у них образцы крови. Но они сказали, что провести такой тест невозможно и что нет никакого способа узнать, успешно ли были привиты военные.

Представитель ЦАХАЛа отметил, что об инциденте было немедленно сообщено министерству здравоохранения и всем другим соответствующим сторонам, чтобы попытаться предотвратить подобные инциденты в других клиниках. Медицинский корпус тщательно расследует это дело, чтобы подобных ситуаций не повторялось.

«Курсор» писал ранее, что в конце октября в Израиле начался второй этап вакцинации против обезьяньей оспы.