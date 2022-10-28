В Израиле начинается второй этап вакцинации против обезьяньей оспы

Израильтяне, получившие первую дозу вакцины против обезьяньей оспы, теперь могут получить вторую прививку, поскольку чиновники здравоохранения расширяют свою ранее ограниченную кампанию иммунизации.
Вакцинация против обезьяньей оспы рассчитана на две дозы с интервалом в несколько недель, но когда Израиль получил первую партию прививок летом, запасы были ограничены, и тем, кто имел право на прививку, была сделана только одна прививка.
С этой недели министерство здравоохранения просит всех, кто получил первую прививку, теперь сделать вторую. В заявлении министерство «призывает» всех, кто получил первую дозу более четырех недель назад, сделать еще одну прививку в любом из четырех национальных фондов здравоохранения. Эксперты говорят, что более широкое внедрение значительно повысит защиту от болезни.
«Очень хорошо, что министерство здравоохранения обновило свою политику вакцинации против оспы обезьян в соответствии с новыми научными данными и рекомендациями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Америки. Параллельно с этим Министерству здравоохранения следует усилить дополнительные меры по профилактике обезьяньей оспы: укрепление здоровья и службы общественного здравоохранения», — сказал ведущий эпидемиолог профессор Хагай Левин, председатель Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения.
Модернизация израильской программы вакцинации совпала с публикацией в США исследования о разрушительном воздействии, которое оспа обезьян может оказать на пациентов с серьезным ослабленным иммунитетом, особенно на тех, кто не лечился от ВИЧ. Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали данные о 57 пациентах, недавно госпитализированных с обезьяньей оспой в Америке. Около 82% из них были инфицированы ВИЧ, и 12 из них умерли.
«Сегодняшний отчет напоминает всем нам о том, что доступ к профилактике и лечению оспы обезьян и ВИЧ имеет большое значение — для жизни людей и для общественного здравоохранения», — сказал доктор Джонатан Мермин, курирующий реагирование на обезьянью оспу в CDC.
В Израиле у 260 человек была диагностирована оспа обезьян с момента появления вируса в мае.
Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять. ВОЗ проинформировала о планах срочного созыва заседания экспертов в связи с вспышкой обезьяньей оспы в Европе. Случаи уже были зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии, Бельгии и Канаде.
Также сообщалось, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни. Представители органов здравоохранения в европейских странах указали, что инфекция может передаваться и половым путем, и это станет новым шагом в понимании динамики распространения вируса.
Курсор сообщал, что израильские ученые ответили, достигнет ли оспа обезьян масштабов COVID-19. В мире продолжают фиксировать новые случае заболевания оспой обезьян.