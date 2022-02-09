СМИ: По факту разлива нефти в Эйлате проводится расследование

В ветке Twitter репортер Globes Шани Ашкенази отметил опасность такого разлива нефти, например, его влияние на морскую жизнь, обитающую в районе разлива.

В воскресенье Министерство охраны окружающей среды получило сообщение от трубопроводной компании Эйлат-Ашкелон о том, что в океане, граничащем с Эйлатом, произошла утечка нефти объемом до нескольких десятков литров.

Об этом сообщает Globes.

Шани Ашкенази, репортер Globes, написал в Твиттере несколько дней спустя, что трубопроводная компания провела тест, чтобы обнаружить утечку, и проблема была решена.

По факту инцидента проводится расследование.

В своем твиттере Ашкенази отмечает опасность такого разлива нефти, в частности, его воздействие на морских обитателей, живущих в районе разлива.

Только на прошлой неделе Министерство охраны окружающей среды направило группы для поиска нефтяных пятен после того, как министерство было предупреждено об обнаружении таких пятен. В результате поисков никаких нефтяных пятен обнаружено не было.

Министерство также часто проводит учения для отработки действий по очистке портов от нефтяных пятен.

В прошлом году многие израильтяне, от солдат до экологических групп и молодежных движений, помогали очищать израильские пляжи от многочисленных нефтяных пятен.

Курсор ранее писал, что в Министерстве окружающей среды отреагировали на разлив нефти у берегов Израиля. Министр окружающей среды Зандберг заявила, что планы действий в чрезвычайных ситуациях должны быть подготовлены в кратчайшие сроки, в то время как чиновники пытаются оценить угрозу от «подозрительных пятен» в 20-40 километрах от берега.

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