СМИ узнали, присоединится ли Израиль к конвенции по борьбе с насилием против женщин

Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы по борьбе с насилием против женщин и домашним насилием. Ее подписали 46 стран и ЕС,

В коалиционном соглашении партии «Ликуд» с «Религиозным сионизмом» есть пункт о том, что «правительство не одобрит присоединение Израиля к Стамбульской конвенции».

Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает портал Walla.

«Судя по всему, «Религиозный сионизм» выступил против присоединения, потому что договор может потребовать предоставления статуса изгнанникам. Хотя уходящее правительство в прошлом делало оговорки по этому вопросу, «Религиозный сионизм» ими не удовлетворен», — пишет издание.

Отметим, что Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы по борьбе с насилием против женщин и домашним насилием. Ее подписали 46 стран и ЕС. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года. Первой страной, подписавшей документ, стала Турция – но в 2021 году президент страны Эрдоган подписал указ о выходе Турции из конвенции.

Мусульманскую страну не устроило то, что Стамбульская конвенция якобы «используется для нормализации гомосексуальности». Россия также не присоединилась к этому соглашению.

Среди прочего, Стамбульская конвенция поясняет, что насилие в отношении женщин и внутри семьи (например, против детей) – это не проблема отдельного человека, а явление, которое должно искоренять государство – с помощью всеобъемлющей политики. Это первое международное соглашение, в котором насилие против женщин признается глобальной проблемой, как в частной, так и в общественной сфере.

Как сообщал Курсор, в мае на тот момент министр внутренних дел Айелет Шакед обратилась к министру юстиции Гидеону Саару и попросила его внести определенные изменения в формулировку Стамбульской конвенции, которую правительство было намерено ратифицировать.

Также Курсор информировал о том, что в ноябре министр юстиции Гидеон Саар направил письмо Яиру Лапиду с просьбой содействовать присоединению Израиля к Стамбульской конвенции, международному соглашению, направленному на борьбу с насилием в отношении женщин.