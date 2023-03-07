СМИ: за хакерской атакой на Технион стоит минобороны Ирана

После совместного расследования Национального центра кибербезопасности и Техниона было установлено, что группа MuddyWater, связанная с министерством обороны Ирана, совершила кибератаку примерно три недели назад на Технион.

Об этом пишет «IsraelDefence«.

По результатам расследования стало известно, что группа использовала вредоносное программное обеспечение для взлома операционных систем. Национальный центр кибербезопасности сейчас распространяет идентификаторы атаки среди организаций и ведомств, чтобы помочь им предотвратить подобные попытки, а также дает рекомендации по защите.

Также Центр напоминает, что каждый год во время Рамадана хакеры совершают атаки на различные цели в Израиле. В этот период особенно важно соблюдать осторожность и усилить уровень защиты.

Как пишет издание, группа MuddyWater, связываемая с хакерскими атаками, получила широкую известность. В прошлом году США и Великобритания совместно выпустили заявление, в котором сообщили о причастности этой группы к серии кибернападений в различных регионах мира, включая Азию, Африку и Северную Америку.

«Курсор» писал о том, что Администрация президента США Джо Байдена опасается, что Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам без предварительной консультации с Вашингтоном. В связи с этим США отправили в Израиль председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и министра обороны Ллойда Остина. Тогда в Белом доме заявили, что визиты официальных лиц и их опасения по поводу эскалации конфликта связаны с обнаружением МАГАТЭ урана, обогащенного на 84% на иранском подземном заводе Фордо.