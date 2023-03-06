В Белом доме опасаются, что Израиль может ударить по Ирану без предварительного согласования – СМИ

Американская администрация требует, чтобы Иерусалим не действовал без координации с ней, потому что Вашингтон окажется вовлечен в развязавшуюся войну.

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам без предварительной консультации с Вашингтоном.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня со ссылкой на военного аналитика

Отмечается, что эти опасения побудили Соединенные Штаты всего за несколько дней отправить в Израиль двух самых высокопоставленных фигур в Пентагоне: председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и министра обороны Ллойда Остина.

«Милли приземлился в Израиле в пятницу, а Остин должен прибыть в четверг на этой неделе. Белый дом и Пентагон опасаются, что нынешнее правительство Израиля удивит США, нанеся удар по Ирану и втянув Вашингтон в военный конфликт на Ближнем Востоке», — пишет СМИ.

Визиты официальных лиц и их опасения по поводу эскалации конфликта связаны с обнаружением МАГАТЭ урана, обогащенного на 84% на иранском подземном заводе Фордо. Если до сих пор, по оценкам Иерусалима и Вашингтона, у Израиля было больше года, чтобы подготовиться к потенциальному нападению в Иране и войне в регионе, которая развернется вслед за этим, теперь окно возможностей сужается.

Американская администрация, тем не менее, требует, чтобы Израиль не действовал без предварительного согласования с ними, потому что Вашингтон окажется вовлечен в развязавшуюся войну.

Как сообщал Курсор, Иран как никогда близок к получению ядерного оружия и почти достиг красной черты. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант.

«Поле боя — царство неизвестного». Каждая операция требует мужества, лидерства и решительности. Эти ценности важны и в политическом лидерстве. Израиль имеет дело с Сирией, «Хизбаллой», Ираном и палестинским терроризмом на международной арене», — сказал Галант.

Также мы информировали о том, что в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!