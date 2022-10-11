Со всеми удобствами: в Ришон ле-Ционе накрыли крупнейшую нарколабораторию

Лаборатория открылась в прошлом году и успела проработать семь месяцев, пока на нее не вышли сотрудники полиции.

В районе Ришон ле-Циона сотрудники полиции «накрыли» одну из самых крупных нарколабораторий за последние несколько лет.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

«Предприниматели» организовали лабораторию площадью 600 квадратных метров под землей, на глубине около 2,5 метра и снабдили ее всем необходимым. Там был огромный «цех» по выращиванию и производству каннабиса, а также туалет, жилые комнаты и душевые для удобства «сотрудников».

По оценкам следователей, в строительство и оборудование наркотической лаборатории было вложено не менее полумиллиона шекелей.

Ее открыли е прошлом году и успела она поработать всего 7 месяцев, пока на нее не вышли сотрудники полиции. Стражи правопорядка совершили облаву и задержали подозреваемых, а также изъяли более 2000 саженцев каннабиса.

После того как подсудимые заключили сделку о признании вины, организатор лаборатории Лоран Йосефи был приговорен к 39 месяцам тюремного заключения, дополнительному условному сроку и штрафу в размере 600 000 шекелей. А его подельников приговорили к тюремному заключению на срок от 4 до 13 месяцев, а также к штрафу от 100 до 450 тысяч шекелей.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала четырех жителей Холона и Хадеры по подозрению в выращивании и производстве наркотиков.