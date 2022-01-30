Согласно статистике за 2021 год, в Израиле стало больше нетрезвых водителей

По данным израильской полиции, в 2021 году число людей, пойманных во время управления транспортом в нетрезвом виде, существенно выросло. В 2020 году израильские полицейские засвидетельствовали 5962 выпивших автомобилиста, а в 2021 – 7905 водителей, практически на 2 тысячи больше.

Согласно статистике полиции Израиля, за 2021 год количество нетрезвых водителей за рулем выросло практически на 2 тысячи — с 5962 человек в 2020 году до 7905 человек в прошедшем 2021 году.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «9 канал Израиль».

В полиции не анализируют эти данные, а просто приводят статистику.

Однако следует учитывать, что в 2020 году общий объем дорожного движения резко сократился из-за эпидемиологических ограничений.

При этом отмечается, что наибольшее количество пьяных водителей было обнаружено в Тель-Авиве.

А в Иерусалиме и Хайфе количество водителей, задержанных в нетрезвом виде в прошлом году, вопреки общей статистике наоборот сократилось.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиль прибыла первая партия таблеток Merck от COVID-19.

Эти таблетки вдвое сокращают число госпитализаций среди пациентов с ранними признаками COVID-19. Великобритания, Европейский Союз и США уже разрешили их использование.

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