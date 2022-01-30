СМИ: в Израиль прибыла первая партия таблеток Merck от COVID-19

Эти таблетки вдвое сокращают число госпитализаций среди пациентов с ранними признаками COVID-19. Великобритания, Европейский Союз и США уже разрешили их использование.

По сообщениям СМИ, партия из примерно 60 000 доз таблеток Merck против COVID-19 приземлилась в международном аэропорту Бен-Гурион.

Об этом пишет Times Of Israel.

Министерство здравоохранения выдало разрешение.

Сообщалось, что эта таблетка вдвое сокращает число госпитализаций среди пациентов с ранними признаками COVID-19. Великобритания, Европейский Союз и США разрешили ее использование в последние месяцы.

Первая партия Пакловида, таблетки для борьбы с COVID, разработанной компанией Pfizer, прибыла в Израиль месяц назад.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле кабинет министров проголосовал за продление «зеленого пропуска» на одну неделю. Министр финансов Авигдор Либерман, который был ярым противником продления «зеленого пропуска», проголосовал за продление, но пообещал, что откажется продлить его «еще на одну секунду» после 6 февраля.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете ограничили полномочия правительства во время эпидемии. Новый закон предполагает определение понятий «чрезвычайного положения во время эпидемии», а также «особого положения в области здравоохранения». В Кнессете приняли новые закон об ограничении полномочий правительства и самого парламента в условиях эпидемии.

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