Сохнут: суд отложил принятие окончательного решения

Дальнейшее слушание дела о закрытии деятельности Еврейского агентства в россии отложено на месяц по просьбе адвокатов израильской стороны.

В пятницу в рф* суд отложил на 30 дней вынесение приговора по делу Еврейского агентства. Возможно, это позволит Израилю за это время достигнуть соглашения с москвой и предотвращения закрытия офисов агентства в россии.

Юристы Еврейского агентства обратились с просьбой к судье перенести слушание и предоставить дополнительное время для сбора новых доказательств, что агентство не нарушало никаких законов. Адвокаты также заявили, что организация уже предприняла шаги по изменению своей деятельности на территории россии согласно требованиям, выдвинутым российским минюстом.

Изначально защита просила отсрочить рассмотрение дела на 2 месяца, но российские представители отказались.

Суд также отклонил просьбу защиты перенести рассмотрение вопроса из суда в сферу посредничества с российскими официальными лицами.

Адвокат Андрей Гришаев, представляющий в суде квазиправительственную организацию, заявил, что отсрочка позволит обеим сторонам достичь соглашения и урегулировать вопрос во внесудебном порядке: «Я надеюсь, что все получится, но это не в нашей власти».

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что избежать судебного заседания в пятницу не удалось, но Израиль надеется, что суд даст сторонам больше времени для достижения соглашения, прежде чем вынести решение о прекращении или сокращении деятельности Еврейского агентства.

В прошлый вторник президент Ицхак Герцог поднял этот вопрос непосредственно с президентом рф путиным, и оба договорились продолжить обсуждение этой проблемы, но без каких-либо конкретных заявлений.

Ранее «Курсор» сообщал, что озвучены сценарии развития ситуации с судом над Еврейским агентством в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!