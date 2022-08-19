Озвучены сценарии развития ситуации с судом над Еврейским агентством в россии

Представители Еврейского агентства прибудут в басманный суд москвы* сегодня, чтобы защитить наследие израильских и еврейских организаций

Ранее министерство юстиции россии решило закрыть свои офисы в стране. В июне министерство направило письмо в офисы агентства в москве, пояснив, что они будут считаться «иностранными агентами» и, следовательно, не смогут продолжать свою деятельность.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Озвучены сценарии суда над Еврейским агентством в россии.

1. Оптимистичный сценарий:

Судья скажет что-то вроде: «Я выслушал доводы. У минюста нет оснований утверждать, что Еврейское агентство следует рассматривать как иностранного агента и, следовательно, агентство может продолжать свою деятельность в россии». Этот сценарий наименее вероятен, с очень небольшим шансом, что это будет исход.

Если это произойдет, то агентство сможет продолжить работу в россии, но будет находиться под пристальным вниманием. Каждое замечание или шаг нужно будет обдумывать очень осторожно.

2. Пессимистический сценарий:

Судья выслушает все стороны и после одного слушания скажет, что «Минюст право; нет причин затягивать это судебное дело, и Еврейское агентство должно покинуть россию». Такой сценарий возможен, но юристы в рф объясняют, что судебные процессы обычно так не заканчиваются, даже если подсудимый является врагом режима. В этой ситуации агентство все равно сможет обратиться в вышестоящий суд.

3. Реалистичный, но оптимистичный сценарий:

Судья направит представителей агентства для переговоров по соглашению об урегулировании вне суда или, возможно, для посредничества. Такой сценарий позитивен в глазах руководителей ведомства, тем более что дает им больше времени на то, чтобы собраться с силами.

4. Реалистичный сложный сценарий:

Судья выслушает все стороны и решит, что ей нужно глубже разобраться в этом деле. В этой ситуации она назначит еще одно слушание, и судебный процесс продолжится. Этот сценарий не является ни плохим, ни лучшим вариантом. Пока продолжается судебный процесс, агентство может работать в россии.

Насколько известно дипломатическим источникам, президент рф владимир путин в разговоре с президентом Ицхаком Герцогом несколько дней назад не дал никаких намеков на свои намерения. По словам источника, «он повторил, что это юридический вопрос и что им должны заниматься юристы».

Согласно дипломатическим источникам и вопреки многим предположениям, русские не требовали возвращения церкви Александровского двора в Иерусалиме и не требовали смены позиции по украинскому вопросу.

Понятно, что Еврейское агентство готовится к худшему и что хорошего решения нет. Кроме того, агентство обратилось к премьер-министру Яиру Лапиду с просьбой разрешить ускоренный процесс репатриации для российских евреев, как и для украинских олимов. Существует серьезное препятствие для граждан рф, которые имеют право на репатриацию, но не могут начать процесс в ближайшем будущем из-за огромного числа россиян, подавших заявки на иммиграцию в Израиль.

Около 12 508 новых олимов совершили алию из Украины с начала войны, развязанной россией против Украины. За тот же период алию совершили 20 859 русских и 1 082 белорусских еврея. Кроме того, с конца февраля в Израиль въехали 44 037 граждан Украины и 70 092 гражданина рф, а выехали 17 660 украинцев и 38 423 россиян. По данным источников в агентстве, более 35 тысяч россиян заполнили заявления на репатриацию и ожидают начала процесса иммиграции в Израиль.

Президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

Курсор информировал, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют.

Кроме того, наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!