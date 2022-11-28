Солдат Гивати подозревают в том, что они плевали в армянского архиепископа

Один из солдат заявил, что плевал на землю, а не в представителя духовенства.

Солдаты бригады «Гивати» Армии обороны Израиля подозреваются в том, что они плевали в сторону армянского архиепископа и других паломников во время процессии в начале этого месяца в Старом городе Иерусалима.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Согласно информации, двое солдат были задержаны полицией на месте, а в общей сложности трое были впоследствии допрошены ЦАХАЛом. Военные решили, что два солдата будут привлечены к дисциплинарной ответственности за «неуважительное поведение», не уточняя обвинения.

Церковные чиновники сообщили, что 7 ноября архиепископ Сабан Харибян вместе с другими высокопоставленными членами духовенства возглавил процессию, в которой приняли участие паломники из-за рубежа, чтобы отметить Праздник Креста Господня. Когда процессия дошла до рыночной площади, к ней подошли солдаты из бригады «Гивати» и якобы начали плевать в священнослужителей.

Полицейские, сопровождавшие шествие, задержали солдат, замешанных в инциденте. Одного из них допросили. Он заявил, что плевал на землю, а не в представителя духовенства, поэтому его отпустили.

Полиция опросила также священнослужителей, и они дали показания против военных, сказал, что те плевали еще и в крест, который несли участники шествия.

В пресс-службе ЦАХАЛа прокомментировали инцидент, отметив, что поведение солдат не соответствует ценностям Армии обороны Израиля и военных уже вызвали для немедленного расследования.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 27 ноября, солдат ЦАХАЛа был задержан полицией по подозрению в сообщении о ложном похищении. Сейчас его допрашивают с целью выяснения причин такого поступка.