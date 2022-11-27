Солдат ЦАХАЛа находится под следствием после ложного звонка о похищении

В воскресенье, 27 ноября, солдат ЦАХАЛа был задержан полицией по подозрению в сообщении о ложном похищении. Сейчас его допрашивают с целью выяснения причин такого поступка.

Об этом сообщает Times of Israel.

Израильский военнослужащий позвонил в полицию и сказал диспетчеру, что его похитили. Офицеры из полицейского участка Беэр-Шевы, получив информацию, начали действовать. В ходе расследования они просканировали район, откуда поступил телефонный звонок.

Когда офицеры добрались до места, то выяснилось, что звонившим был солдат, который пытался разыграть полицию по неизвестным причинам. Сейчас он находится под следствием.

«Курсор» писал ранее, что в связи с избиением левого активиста в Хевроне, ЦАХАЛ отстранил вечером 26 ноября пятерых бойцов и командиров, причастных к данному инциденту.

Еще мы писали, что военнослужащие ЦАХАЛа написали письмо в поддержку назначения председателя партии «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича главой министерства обороны.

Напомним, что 14 ноября, в районе перекрестка Раанана произошла стрельба, в результате которой ранение получили два человека. Солдат ЦАХАЛа открыл огонь по мужчине, которого принял за террориста. По его словам, он подозрительно двигался в сторону автобусной остановки.