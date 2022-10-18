Солдата и двух инспекторов Тель-Авива обвинили в краже патронов с военных баз

В окружной суд Хайфы подали обвинительное заключение в отношении трех жителей севера, которые подозреваются в краже патронов и продаже их неустановленным лицам.

Об этом сообщает издание News.walla.

Речь идет о солдате и двух муниципальных инспекторах Тель-Авива. По данным следствия, Самех Шахин (37) из Шфарама, Махер Каис (21) и Рафик Сааб (31) из Абу-Снана похитили с военных баз, где они проходили службу, около 20 тысяч патронов калибра 5,56 мм. В основном ящики похищали Шахин и Каис и за вознаграждение передавали их Саабу, который продавал боеприпасы неустановленным лицам.

Как оказалось, кражи боеприпасов стрелкового оружия совершались в течение года. Например, с военной базы «Шомера» им удалось украсть 2 400 патронов, а потом через Саабу продать их за 6 тысяч шекелей. Им также во время резервистских сборов удалось похитить около 4 тысяч патронов.

Но в сентябре текущего года они были задержаны силами безопасности. В машинах было найдено около 15 тысяч боеприпасов. Предположительно, они были из той партии, к краже которой имел отношение Сааб.

Такой вывод полиция сделала из того, что на одном ящике был найден отпечаток его пальца. Но обвиняемый сказал, что прикасался к ящику во время резервистских сборов. Однако его показаниям не поверили, потому что боеприпасы в этом ящике поступили на военную базу в сентябре, а сборы проходили в мае.

В материалах дела сказано, что Махер Каис участвовал в хищениях патронов будучи солдатом срочной службы. Он демобилизовался в апреле. Самех Шахин и Рафик Сааб совершали кражи в основном во время прохождения резервистских сборов. Двое последних знакомы друг с другом по работе в должности муниципальных инспекторов в Тель-Авиве.

Все трое обвиняются в правонарушениях, связанных с кражей оружия, его незаконным ношением, хранением, транспортировкой, торговлей. Судья постановил поместить под арест подозреваемых до вынесения следующего судебного решения.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия в Иорданской долине.