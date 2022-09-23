ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия в Иорданской долине

Силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия в Иорданской долине.

Об этом сообщает 7Kanal.

Отмечается, что военные обнаружили подозрительный автомобиль, подъехавший к границе в долине реки Иордан. Солдаты проследили за ним и опознали подозреваемого, который вышел из машины, чтобы забрать сумку, оставленную у забора.

«Антитеррористическое подразделение … начало погоню и сумело остановить подозрительный автомобиль, в котором находились двое подозреваемых и 11 единиц оружия. Оружие и предполагаемые контрабандисты были переданы израильской полиции», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 29 августа в долине реки Иордан была пресечена попытка контрабанды 26-ти единиц оружия.

Пограничники, израильская полиция и ЦАХАЛ идентифицировали подозрительный автомобиль, и после погони остановили подозреваемых. В машине силовики обнаружили 26 единиц оружия, которое питались перевезти незаконно. Подозреваемые задержаны и доставлены на допрос.

Курсор писал ранее, что в этом году ЦАХАЛом и другими силовыми структурами было пресечено около 40 операций по контрабанде наркотиков на сумму около 135 миллионов шекелей. Также на границе с Иорданией было пресечено 18 попыток контрабанды боеприпасов, в ходе которых было изъято около 300 единиц оружия.

Еще мы писали, что солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды наркотических веществ на сумму около 2 млн шекелей на границе с Египтом. Силовики изъяли два мешка, в которых было 50 кг наркотиков.

Напомним, контрабанда оружия была предотвращена возле границы с Иорданией пограничными войсками ЦАХАЛа и израильской полиции. По словам представителя ЦАХАЛа, были конфискованы две подозрительные машины и обнаружено 12 автоматов Калашникова, магазины и боеприпасы, стоимость которых составляет около 800 000 шекелей.