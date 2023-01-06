Состоялось заседание Совбеза ООН, созванное палестинцами

«Если Совбез ООН не остановит Бен-Гвира, то это сделает палестинский народ», — выступил с угрозами представитель ПА.

Ночью с 5 на 6 января прошло заседание Совета Безопасности ООН, созванное по требованию Палестинской автономии после восхождения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Об этом сообщают Haaretz.

В адрес Израиля прозвучало немало заявлений и угроз, однако никакого решения принято не было.

Заседание Совбеза было инициировано Иорданией по просьбе палестинцев, его поддержали Китай, Евросоюз и ОАЭ. На него были приглашены представители Израиля, Иордании и ПА.

Представитель Палестинской автономии в ООН Риад Мансур недоволен отсутствием действий Совбеза ООН. «Какую красную линию должен еще пересечь Израиль, чтобы Совет Безопасности начал действовать? Экстремистского министра в экстремистском правительстве сопровождают оккупационные силы, что является нарушением международного права и исторического статус-кво. Те, кто пытается захватить мечеть Аль-Акса не понимают, что это значит для палестинцев и для мусульман всего мира».

Он заявил: «Если СБ ООН не остановит Бен-Гвира, это сделает палестинский народ».

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал даже проведение Совбеза ООН по этому вопросу: «Это фарс, нелепое шоу ни о чем. Визит израильского министра на Храмовую гору не был вторжением в Аль-Аксу, это очередная ложь палестинцев. Визит министра соответствует статус-кво, и любой, кто утверждает обратное — поджигатель. Сами палестинцы, вместо того, чтобы защищать святость Храмовой горы, превратили ее в поле битвы. Мечети используются как складские помещения, где террористы хранят взрывчатку и камни, которыми потом забрасывают евреев».

Гилад Эрдан заявил: «Созывать заседание СБ ООН, ради события, которого не было, — полный абсурд. Визит Бен-Гвира продолжался 13 минут, закончился мирно и не причинил никому вреда».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США «поддерживают исторический статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме и выступают против односторонних мер».

Представитель ОАЭ заявил, что визит Бен-Гвира на Храмовую гору стоит в одном ряду со случившимся два дня назад осквернением христианского кладбища на горе Сион.

Посол россии небензя* также осудил визит Бен-Гвира, напомнив о визите Ариэля Шарона на Храмовую гору в 2000 году, который, по его словам, «стал спусковым крючком для интифады».

Ранее Курсор писал, что израильские политики используют дипломатию перед экстренным заседанием Совбеза ООН.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!