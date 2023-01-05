Израильские политики используют дипломатию перед экстренным заседанием Совбеза ООН

Скандальное восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору вызвало осуждение многих политиков и может привести к международному конфликту.

В четверг будет проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Перед заседанием израильские дипломаты прилагают максимальные усилия для снижения градуса и разрядки ситуации. Основная цель — чтобы Совбез ООН не принял решения или даже не сделал никакого заявления по поводу инцидента.

В среду посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах Амир Хайек провел разговор по телефону с министром ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль Хашими. Он подчеркнул, что визит Бен-Гвира не представляет собой какого-либо политического вызова, а новое правительство не намерено менять статус-кво.

Министр ОАЭ продемонстрировала готовность сделать все возможное, чтобы успокоить международное сообщество. Однако она добавила, что Абу-Даби является представителем Лиги арабских государств в Совете Безопасности, и ее возможности несколько ограничены.

Ранее Курсор писал, что в Германии отреагировали на восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору.

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